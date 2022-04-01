До школ №49 и №50 в Деркуле и Зачаганске невозможно добраться без резиновых сапог, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Вот уже три дня в Уральске отмечается потепление. В городе активно тает снег, образуются огромные лужи, по которым невозможно ни пройти, ни проехать. В социальных сетях появляется всё больше снимков бездорожья и жалоб на местные власти. Родители школьников, проживающих в Зачаганске (микрорайоны Сарытау, Арман, Кен дала, Казахаул, Коктем)
и Деркул (микрорайоны Умит и Сарыарка)
говорят, что им приходится нести детей в школу
на руках.
Сегодня, первого апреля, акимы Деркула и Зачаганска прокомментировали ситуацию вокруг школ и рассказали, какие меры будут предприняты, чтобы упростить жизнь школьников.
По словам акима Деркула Жубана Жумагалиев в микрорайоне Сарыарка имеется 48 улиц и только шесть из-них асфальтированы.
- Асфальтирование улиц началось в прошлом году. Проект рассчитан на три года, в этом году продолжатся работы, планируется асфальтировать ещё 16 километров дорог. В прошлом году были выполнены работы по устройству тротуара, мы охватили улицы, которые пересекаются с соцобъектами, то есть к школе (протяженность два километра). В этом году мы объявим конкурс по устройству тротуаров в Сарыарке на 1,5 километра тротуаров, - рассказал аким.
Жубан Жумагалиев отметил, что решение проблемы - это делать дороги и тротуары. Посыпание щебеночно-гравийной смеси ситуацию не спасет. В этом году выпало большое количество осадков, что усложнило ситуацию.
В Зачаганске аналогичная ситуация, отмечает аким Аккали Аубекеров. В прошлом году начали два проекта по строительству дорог - это по улице 25-ая Чапаевская дивизия и ещё дорога в Жаксыауле. Ещё готовы пять проектов, которые ждут финансирования. Из-них два проекта в микрорайоне Болашак (по проектам будут делать самые большие улицы).
- На финансовые средства нашего посёлка планируем ещё семь проектов заказать на следующие года, естественно с арыками, тротуарами, в общем со всеми коммуникациями - для удобства жителей, - пояснил Аккали Аубекеров. - В прошлом году подрядчик строил дороги в Сарытау возле СОШ №50. Рядом со школой имеются тротуары, но они были вчера не почищены. Сегодня ситуация другая - их почистили. Просто нас тоже поймите, начинаем бить лёд на тротуарах, люди возмущаются, что его портим.
Аким пообещал, если позволят финансовые средства они еще раз рассмотрят микрорайон, где находится СОШ №50 и возможно сделают проекты для благоустройства этого района. Но на сегодня проектов никаких нет. Также он пообещал содержать тротуары в чистоте, очищать снег, посыпать смесью, чтобы обеспечить комфорт жителям микрорайона.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.