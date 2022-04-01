Жители многоэтажек боятся, что вода затопит подвалы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Ещё вчера родители учеников в Уральске жаловались, что добраться до школ
младшеклассникам крайне тяжело. Они преодолевают огромные лужи, грязь, жижу и слякоть. Школы №50 и №49 расположены в Зачаганске и Деркуле.
Уже сегодня, первого апреля, в социальных сетях горожане стали делиться фотографиями, где талой водой затопило дворы многоэтажек. Один из самых ярких примеров - двор в микрорайоне Строитель, 34 и 37.
Жительница многоэтажки №34 по улице Строитель Татьяна говорит, что их двор топит талыми водами каждую весну. Но в этом году побиты все антирекорды.
- Топит талой водой, потому что никто не вывозил снег из дворов, его сначала складируют, а потом он тает и в нашем дворе образуется не просто лужа, а океан. Мы из подъезда выйти не можем, у всех есть для этого резиновые сапоги. Я ещё не видела, чтобы в нашем дворе откачивали воду. Говорят, что в соседнем доме даже подтапливает подвалы. Дойти до мусорки невозможно, лужи по колено. Жаловаться властям бесполезно, всё равно ничего не меняется, - отмечает женщина.
Другой житель этого двора Арман считает, что арыки сделаны для отвода глаз и не функционируют, поэтому талые воды собираются во дворе.
- Арыки липовые и куда воде течь? Даже если вода набирается в них, она просто стоит, никуда не девается, - говорит мужчина.
Между тем во дворе дома по адресу Монкеулы, 105, расположенном в посёлке Зачаганск, где в принципе у них отсутствует арычная система (она не была предусмотрена по проекту)
- ситуация не критичная. Возможно, там уже успели откачать воду. Ещё в прошлом году старшая по дому собирала с жителей деньги и они сами делали всё возможное, чтобы не затопило подвалы. Сейчас в воде лишь проезжая часть.
На проезжей части собралась талая вода у домов №108 и 108/1, расположенных по улице Монкеулы. Страдают и жители многоэтажки №25, расположенной по улице Саратовская. Там относительно недавно сделали благоустройство двора (арычной системы также нет)
. Есть парковка и хорошие подъездные пути, но они затоплены талыми водами.
К слову, в ДЧС ЗКО пообещали позже сообщить, где идёт откачка талых вод по городу.
Так выглядит детская площадка в микрорайоне Строитель. Вряд ли весной там играются дети.
Люди пытаются не промочить обувь и уже научились ходить по бордюрам, как по канату.
В воде утопают не только люди, но и машины (микрорайон Строитель).
По двору пройти - как море переплыть!
Мешки с песком, чтобы не подтопило подвалы (микрорайон Строитель).
Задача не из лёгких - дойти до цели и не промочить обувь!
У медиков нет выбора, едут на вызов по воде.
Микрорайон Строитель, 37.
В Зачаганске также жители научились ходить по бордюрам (улица Монкеулы, 105).
улица Мокеулы, 108.
Лужи по Саратовской, 25.
По таким дорогам дети ходят в школу проживающие в Коминтерне (посёлок Зачаганск)
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА