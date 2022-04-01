Фонд Qalam провёл независимый опрос о рейтинге доверия к госорганам в феврале и марте 2022 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Черновик Журнал Еxclusive и фонд Qalam провели независимый опрос о рейтинге доверия к госорганам.  Авторы исследования напомнили, что в последнем послании народу Казахстана президент напомнил о важности независимых социологических опросов.
- Они дают объективную картину реального отношения населения к качеству работы органов власти. Через опросы голоса граждан слышны напрямую, а не посредством формальных отчётов, - говорил Касым-Жомарт Токаев.
Фонд Qalam в очном интервью опросил жителей 17 регионов.

Кто проходил опрос в ЗКО?

Опрошенные по уровню доходов:
  • ежемесячный доход от 50 тысяч до 100 тысяч тенге - 20%,
  • от 100 тысяч до 150 тысяч тенге - 28%,
  • от 150 тысяч тенге и выше - 39%.
Опрошенные по занятости:
  • представители частного сектора - 32%,
  • государственные служащие - 13%,
  • самозанятые - 24%,
  • пенсионеры - 14%,
  • студенты - 11%.

Результаты опроса

В целом уровень доверия к разным структурам в правоохранительной системе одинаков. Вообще не доверяют им лишь 10% жителей ЗКО. 20% - сомневаются, но склоняются больше к недоверию. Насколько жители ЗКО доверяют властям Среди органов власти, больше всего доверяют парламенту, меньше всего - акимам. Интересно, что жители ЗКО уверенно полагаются на Нацбанк больше, чем на президента, правительство и акимов. Насколько жители ЗКО доверяют властям