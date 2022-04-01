- Выяснено, что данное лицо с 2017 года незаконно находилось на территории Казахстана. Во избежание наказания приобрёл подложный документ, с изменёнными установочными данными, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: КГА В пресс-служб КНБ Казахстана сообщили, что иностранца задержали на паспортном контроле в воздушной гавани Алматы. У мужчины были поддельные документы.В действиях иностранца усматриваются нарушения статей 385 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов») и 430 («Неисполнение приговора суда или судебного акта либо исполнительного документа») УК РК.