Абат Шыныбеков заявил, что все проблемы, волнующие горожан, находятся на контроле, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
27 марта жители Уральска создали петицию
с требованием об отставке акима Уральска Абата Шыныбекова. Горожане заявили, что недовольны его работой, при этом добавили, что решить вопрос под силу лишь президенту страны.
Тогда в городском акимате сообщили, что в этом году подготовлен целый комплекс мероприятий по улучшению качества жизни
населения.
Сегодня, первого апреля, пресс-служба акима города предоставила ответ самого Абата Шыныбекова. Вот полный текст ответа главы города.
«В связи с негативной реакцией жителей города состоянием автомобильных дорог, хотелось бы отметить, что акиматом города принимаются все необходимые меры по решению данной и других городских проблем. Однако все вопросы, связанные с финансово-экономической стороной, не могут быть решены в один момент. Кратко остановимся на уже проделанной работе и планах на ближайшее будущее, направленных на повышение благосостояния и улучшения качества жизни уральцев.
1. Питьевая вода.
Горожан волнует проблема бесперебойной подачи воды, не секрет, что в последнее время наблюдается дефицит воды, стали случаться часто аварии на КНС. В целях бесперебойного питьевого водоснабжения населения капитально отремонтировано 18 скважин с низким расходом воды и ведется разработка 6 новых скважин, что в итоге увеличит объем воды необходимой для нужд города.
Полностью обновлена канализационная сеть по улице Шолохова, охватывающая северо-восточную часть города. Также завершаются работы по реконструкции канализационного коллектора по улице Неусыпова. В настоящее время ведутся работы по замене канализационных коллекторов по Саратовской трассе и «КНС-19а» общей протяженностью 20,7 км.
2. Ремонт дорог.
Пожалуй, одна из самых острых проблем нашего города является состояние дорог. Конечно, жалобы наших горожан обоснованы и справедливы, однако не стоит забывать, что в 2020 году капитально отремонтировано 47 улиц протяженностью 56,7 км, а в 2021 году - 21 улица протяженностью 24,6 км.
В этом году данная работа будет продолжена и её основными приоритетами станут проспект Абулхаир хана и улица Шолохова, где капитальный ремонт не проводился в течение 15-20 лет. В 2021 году на данные улицы разработана соответствующая проектно-сметная документация, на сегодняшний день объявлен конкурс государственных закупок на проведение среднего ремонта проспекта Абулхаир хана. После определения подрядной организации начнутся соответствующие ремонтные работы. Проектно-сметная документация капитального ремонта автодороги по ул.Шолохова также готова, в настоящее время рассматриваются источники финансирования.
Также в поселке Деркул в микрорайоне Сарыарка в 2021 году построено 10 км дорог, в этом году будет отремонтировано еще 18 улиц протяженностью 16,3 км. В поселке Зачаганск в этом году запланирован капитальный ремонт улиц Дәуқара батыр и Мусагалиева. Кроме того, на улице 25-й Чапаевской дивизии в прошлом году начат капитальный ремонт, в этом году работы на этой улице будут полностью завершены. Кроме этого, в целях реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог города разработан 21 проект с общим охватом более 56 км дорог областного центра. При положительном решении целевого финансирования данные проекты поэтапно будут реализованы.
3. Благоустройство.
В 2020-2021 годах благоустроено 65 дворовых территорий. За это время отремонтированы крыши 13 многоквартирных жилых домов, заменены лифты в 20 домах.
Выше перечисленная проделанная за прошлые годы работа проведена акиматом города совместно с населением, с членами Общественного совета, депутатами, представителями бизнеса города и общественными, неправительственными организациями, которые определяют направления, необходимые для процветания города.
По мере роста городской территории будут возникать дополнительные проблемы. Но в каждом временном отрезке они временны, например, зимой вывоз снега, весной санитарная очистка улиц, ремонт дорог, летом работы по благоустройству, озеленению, осенью подготовка к зиме. Однако большинство горожан с пониманием относятся к ним. Стоит отметить, что все эти вопросы систематически решаются непосредственно акиматом города в рамках реализации государственных программ. В ходе данной работы принимаются во внимание предложения и замечания жителей. Однако желания не всегда совпадают с возможностями. В каждой отрасли жизнедеятельности города уже существуют определенные наработки и проекты, которые акимат города воплощает в жизнь совместно с общественностью. Вся работа при реализации проектов равномерно распределена по всему городу включая поселковые и сельские округа с учетом мнения и пожеланий всех жителей».
