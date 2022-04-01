Аким Актобе о паводке и упавшем в арык ребёнке: Я ответственен за всё
Асхат Шахаров рассказал, откуда пошёл такой поток воды, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Вечером 31 марта в новом микрорайоне Актобе Батыс-2 школьница упала в воду, её едва не засосало в трубу, которая находилась под водой.
Сегодня аким Актобе Асхат Шахаров рассказал, откуда пошёл такой поток воды.
- Вчерашнюю ситуацию все видели, ответственность лежит на мне. Я хотел посетить с утра ребёнка, которая провалилась в арык, но родители сказали, что состояние у неё стабильное, здоровью ничего не угрожает. Мама у неё врач, сама смотрит за ней. Девочка поскользнулась и с головой ушла под воду. Она накрыла арык, и ребенок его не увидел. Я после обеда хочу посетить её вместе с тренерами, которые её спасли, - сказал Шахаров.
По его словам, 31 марта вода в город пришла со степи буквально в течение часа.
- Она идёт через трубу под дорогой Южный обход, поступает в Батыс-2, оттуда по двум арыкам поступает в реку Сазды. Воды прибыло много, и мы в срочном порядке огородили, и наблюдаем за ситуацией, - заверил глава города.
По данным акима Актобе, с сегодняшнего дня 7 600 учащихся из 13 школ в городе и пригороде, которых возили в школу на автобусах, отправили учиться онлайн. Откачкой воды занимаются 100 ассенизационных машин, есть ещё 45 экскаваторов, самосвалов и кранов, компании-застройщики с первого апреля выделили ещё около 60 единиц техники.
- Мы были в зале, когда увидели, что девочка идёт по краю насыпи и провалилась в арык. Буквально за секунду её затащило в трубу, осталась одна голова. Прибежали мы, охранник, люди со стороны, наши тренеры. Пришлось аккуратно её вытаскивать, она зацепилась одеждой за арматуры, мы могли её порвать, - рассказал один из спасителей девочки.
Ребёнка занесли в спортзал, отправили в горячий душ, потом одели в сухую одежду. Позже за ней приехал отец.
