- Село расположено в 12 километрах от международной трассы. Обслуживание дороги просто отвратительное. Неделями мы не можем выехать, эта проблема сохраняется круглый год. Зимой и весной дороги нет, летом она не грейдируется. Тендер на ремонт дороги выигрывают фирмы, у которых нет даже специальной техники. Нас кормят обещаниями. Дороги в самом селе не чистятся, - говорят жители.

- Находится село в 12 километрах от республиканской трассы Подстепное - Илек. Этот участок дороги не имеет твёрдого покрытия - грунтовка. Пока у нас не имеется проектно-сметная документация строительства асфальтированной дороги этого участка. Не согласен с тем, что дороги не очищаются вообще. Были временные проблемы с очисткой, но в течение пяти дней решались вопросы по очистке подъездных путей. И это только, когда был обильный снегопад. Принципиально не согласен с выражением, что дороги не чистятся в самом населённом пункте. Они очищаются регулярно, но конечно, не в первый час после бурана. Этот посёлок является большим населённым пунктом, ему уделяется особое внимание. Что касается воды, то в 2005 году водопровод подводился к селу по программе «Чистая вода» без подвода воды в каждый дом. Имеется пять колонок, в 2018-2019 году проводились работы по изысканию воды в населённом пункте и за пределами села, но воды просто нет в достаточном количестве и высокого качества, - пояснил замакима района.

Скриншот с видео Сельчане заявляют, что местные власти не реагируют на просьбы жителей сделать дорогу уже на протяжении 30 лет.В видеообращении они отметили и проблемы с водой. В селе есть лишь пять колонок. Основная масса населения - это пожилые люди. А вот врача в селе нет. На два села работает одна медсестра без выходных. Но власти говорят, что в селе недостаточно людей для выделения врача. Молодёжь не остается и уезжает из села. Сейчас стоит вопрос о закрытии школы. Заместитель акима Теректинского района Амангельды Тугузбаев прокомментировал видеообращение жителей.Между тем Амангельды Тугузбаев отметил, что касается врача, то на самом деле есть один врач на два посёлка, но это согласно медицинским нормативам. К слову, в селе проживает 413 человек, 150 дворов. В школе обучаются 44 ребёнка.

