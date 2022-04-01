- Село расположено в 12 километрах от международной трассы. Обслуживание дороги просто отвратительное. Неделями мы не можем выехать, эта проблема сохраняется круглый год. Зимой и весной дороги нет, летом она не грейдируется. Тендер на ремонт дороги выигрывают фирмы, у которых нет даже специальной техники. Нас кормят обещаниями. Дороги в самом селе не чистятся, - говорят жители.В видеообращении они отметили и проблемы с водой. В селе есть лишь пять колонок. Основная масса населения - это пожилые люди. А вот врача в селе нет. На два села работает одна медсестра без выходных. Но власти говорят, что в селе недостаточно людей для выделения врача. Молодёжь не остается и уезжает из села. Сейчас стоит вопрос о закрытии школы. Заместитель акима Теректинского района Амангельды Тугузбаев прокомментировал видеообращение жителей.
- Находится село в 12 километрах от республиканской трассы Подстепное - Илек. Этот участок дороги не имеет твёрдого покрытия - грунтовка. Пока у нас не имеется проектно-сметная документация строительства асфальтированной дороги этого участка. Не согласен с тем, что дороги не очищаются вообще. Были временные проблемы с очисткой, но в течение пяти дней решались вопросы по очистке подъездных путей. И это только, когда был обильный снегопад. Принципиально не согласен с выражением, что дороги не чистятся в самом населённом пункте. Они очищаются регулярно, но конечно, не в первый час после бурана. Этот посёлок является большим населённым пунктом, ему уделяется особое внимание. Что касается воды, то в 2005 году водопровод подводился к селу по программе «Чистая вода» без подвода воды в каждый дом. Имеется пять колонок, в 2018-2019 году проводились работы по изысканию воды в населённом пункте и за пределами села, но воды просто нет в достаточном количестве и высокого качества, - пояснил замакима района.Между тем Амангельды Тугузбаев отметил, что касается врача, то на самом деле есть один врач на два посёлка, но это согласно медицинским нормативам. К слову, в селе проживает 413 человек, 150 дворов. В школе обучаются 44 ребёнка.
