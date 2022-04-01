ОПГ продолжительное время занималось поставкой и сбытом марихуаны на территории области. Организатор группы отправлял марихуану через маршрутные автобусы сообщением Шымкент – Атырау. Другие участники группы встречали товар и хранили в определённом месте. После они распределяли наркотики по адресам, собирали вырученные деньги и отправляли на карточку. Установленный доход от их деятельности составил более шести миллионов тенге. К слову, участники группы являются уроженцами Кызылординской, Карагандинской и Атырауской областей. Специально созданная следственно-оперативная группа в течение пяти месяцев проводила оперативную разработку. Участники ОПГ задержаны. В отношении них начато досудебное расследование. Организатору и участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. un9YCSPgpZg Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.