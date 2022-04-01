Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач РФ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Через госграницу в ЗКО за месяц не прошло ни одного угнанного автомобиля - департамент госдоходов Фото из архива "МГ" Согласно документу, въезжающие в Россию через сухопутные пункты пропуска граждане стран Евразийского экономического союза с первого апреля 2022 года могут не сдавать тест на COVID-19 и не заполнять соответствующую анкету. Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России принял решение с 30 марта снять ограничения на въезд казахстанцев в РФ и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. Ранее въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска для казахстанцев был ограничен. Пересекать границу могли лишь несколько категорий граждан. Между тем, по информации на 30 марта, в Казахстан иностранцы без предъявления дополнительных оснований могут въезжать только авиарейсами из всех государств, с которыми наша страна возобновила регулярное пассажирское авиасообщение. В их числе есть и Россия. Прибывающие в Казахстан из зарубежных стран должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19.   Въезд в Казахстан через сухопутные пункты пропуска для граждан России и других стран разрешён для нескольких категорий (с полным списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ).       Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.