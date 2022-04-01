25 домов затопило в селе ЗКО. Жителей могут эвакуировать
Жителей затопленных домов разместили в сельском доме культуры, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Жители села Шалгын Каратобинской области сообщают об эвакуации населения. По их словам, посёлок оказался затопленным. Связан потоп с талыми водами или переливом в реке - пока неизвестно.
– Нас собираются эвакуировать, посёлок топит, улицы в низине уже под водой. Сейчас мы находимся дома, но нам сказали быть наготове. Ждем с МЧС вертолёты и КамАЗы, - говорят сельчане.
В областном департаменте по ЧС сообщили, что 25 домов села Шалгын оказались затопленными, их жителей временно разместили в здании местного дома культуры.
– Сейчас руководство ДЧС и руководство области с целью оценки ситуации паводкоопасных территории находятся на облёте. Жильцы 25 домов находятся в доме культуры. Решается вопрос эвакуации жителей. Посёлок Шалгын находится на особом контроле, - сообщили в ДЧС ЗКО.
При ведомстве развёрнут оперативный штаб. Номер горячей линии 55-40-88.
28 марта в селе Шалгай Каратобинского района талыми водами было разрушено здание сельской школы. Село Актайсай этого же района так же находится в паводкоопасной зоне. 31 марта в реке Таян поднялся уровень воды, смыло дорогу в село.
