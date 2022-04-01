Казахстанцам давали три месяца на то, чтобы подать заявки на снятие пенсионных накоплений, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Средний размер пенсии в Казахстане продолжает снижаться Иллюстративное фото из архива "МГ" Третьего декабря 2021 года стало известно, что ЕНПФ в 2022 году изменит «порог достаточности» - остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения. Если в 2021 году порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, например в 40 лет, составлял 3 420 000 тенге, то сейчас это будет 5 790 000 тенге. Посмотреть «пороги» по всем возрастам можно по ссылке. На изменение в декабре случайно обратили внимание казахстанцы в ходе проверки своего «порога достаточноcти». Лишь позже появился комментарий председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова. За это экс-спикер мажилиса Нурлан Нигматулин отчитал Курманова. Граждане тогда сразу запустили петицию против решения Фонда. Менее, чем через неделю президент Казахстана поручил продлить действие прежних порогов достаточности до первого апреля. Таким образом, с первого апреля 2022 года пороги достаточности изменились. В пресс-службе «Отбасы банка» тогда отметили, что в день, когда стало известно об изменении «порога достаточности», от казахстанцев поступило рекордное количество (16 тысяч) заявок на использование пенсионных излишков. 29 марта депутат мажилиса парламента Казахстан Аманжан Жамалов призвал правительство продлить срок действия текущих порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений до конца 2022 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.