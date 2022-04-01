- Она здесь ушла под воду? – спрашивает аким у рядом стоящих людей. - Здесь. Первая девочка упала подальше от этого места, но ей помощь не понадобилась, она сама выбралась, - говорят акиму.

- 1 апреля тоже будет очень тепло, может со степи прийти вода. Обычно поводковые воды тают, набирают силу, к трём часам ночи идёт снижение, к утру затихает, в течение дня опять тает. Будет тепло и может быть наращивание, пока не закончится, так и будет идти вода. Четыре посёлка отрезаны от сообщения в Байганинском, Уилском и в Кобдинком районах, - рассказали акиму области.

Скриншот с видео Девочка шла по улице через поток с талой водой и на глазах прохожих ушла с головой под воду, оттуда только торчала рука. Женщина, что оказалась ближе всех к ней, стала звать на помощь остальных. Несколько мужчин бросились вытаскивать девочку, но это удалось не сразу. Ребёнка уносило потоком, они не могли её вытянуть из-под воды. В какой-то момент им всё-таки это удалось. Видео спасения ребёнка тут же распространилось в соцсети. В тот же вечер родителям разослали сообщения, что из-за паводка дети, обучающиеся в школе в районе Батыс-2, переведены на онлайн-обучение, в школу приходить не нужно. Обильные осадки в Актобе и области выпали в марте, были бураны, а 31 марта воздух прогрелся днём до +4..+8 градусов. Улицы города тут же наполнились водой, стоки в областном центре не обустроены. 31 марта поздно вечером на странице Instagram акимата области появилось видео, на котором аким области Ондасын Уразалин и аким Актобе Асхат Шахаров обходят район Батыс-2. Аким города объясняет, что в микрорайон пришла вода со степи, её остановили, направили в другую сторону. Тем не менее в микрорайоне стоит вода. Глава города заверил, что организован штаб, подготовлена спецтехника, все населённые пункты под контролем, ночью будут делать обход, в штабе будет ночное дежурство. Ещё на одном опубликованном видео Ондасын Уразаин уже осматривает место, где днём едва не утонула девочка.Дав указания, акимы области и города направились в департамент по ЧС, где им доложили ситуацию.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.