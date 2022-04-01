По информации прокурора ЗКО Жандоса Умиралиева, в последнее время участились трудовые конфликты на предприятиях области, которые нередко переходят в стихийные забастовки. - В целях удовлетворения социально-экономических и профессиональных требований работники вправе объявить забастовку. Однако для этого необходимо пройти этапы примирительных процедур, иначе забастовка будет признана незаконной. В этой связи, разъясняем, что порядок рассмотрения коллективных трудовых споров регулируется Трудовым кодексом (далее – Кодекс), который принят 23 ноября 2015 года. Так, работодатель в течение трех рабочих дней обязан рассмотреть выдвинутые работниками требования и принять меры для их разрешения. При невозможности их разрешения довести свои решения и предложения (в письменном виде) до работников (ч.2 ст.163 Кодекса). В дальнейшем спор должен разрешаться в примирительной комиссии (в срок до семи рабочих дней). Это орган, создаваемый совместным решением сторон на паритетных началах. В процессе разрешения спора примирительная комиссия консультируется с работниками, работодателем и другими лицами. Решение комиссии принимается на основе соглашения сторон, оформляется протоколом и имеет для сторон обязательную силу. Члены примирительной комиссии на время участия в переговорах освобождаются от работы с сохранением заработной платы, - сказано в обращении Умиралиева. При этом отмечаем, что ни одна из сторон не вправе уклоняться от участия в примирительных процедурах. При недостижении соглашения в примирительной комиссии ее работа прекращается, а для разрешения спора сторонами создается трудовой арбитраж (ч.6 ст.165 Кодекса), с привлечением представителей акимата (государственного инспектора труда). - Количество членов трудового арбитража, его состав и порядок рассмотрения трудового спора определяются соглашением сторон на паритетной основе (при этом трудовой арбитраж должен быть не менее пяти человек). По рассматриваемым требованиям работников члены примирительной комиссии не могут входить в состав трудового арбитража. Решение трудового арбитража принимается не позднее семи рабочих дней простым большинством голосов членов арбитража и является обязательным для исполнения. По вопросам, неурегулированным арбитражем необходимо обращаться в суды. При этом по заявлению работодателя или прокурора только судом проведение забастовки без соблюдения соответствующей процедуры может быть признано незаконной, - сообщил Жандос Умиралиев отметив, что в этом случае за принуждение и призывы к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 3-х лет (статьи 157 и 402 УК). - Призываем граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных забастовках. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению.