Связь иммунитета и кишечника

Настроение и кишечник

Избыточное скопление газов говорит о состоянии кишечника

Почти 70% иммунной системы напрямую зависит от состояние кишечника. Он наполнен различными видами бактерий, которые отвечают в работе организма за важные процессы. Благодаря этим функциям организм человека способен противостоять различным инфекциям и заболеваниям. Помимо бактерий в кишечнике находятся различные микроорганизмы, которые отвечают за общее самочувствие и состояние. И когда происходит малейший сбой в кишечнике, это отражается на моторике. В этом случае стоит наладить работу, поддержать кишечную флору с помощью приема пробиотиков и пребиотиков. Стоит начать правильно питаться и включить в рацион молочные продукты, содержащие молочно-кислые бактерии, есть побольше фруктов и овощей, завтракать кашами, в более острых стадиях можно использовать аптечные средства. Бифидобактерии, те же самые пробиотики налаживают микрофлору кишечника. Она воздействую на человека, как удобрение на растения. Кроме того, после или во время приема антибиотиков просто необходимо добавлять пробиотики. Тогда вы сможете избежать расстройства и дискомфорта в кишечнике.При сбое в тонком кишечнике возникает воспаления, которые негативно влияют на флору (вызывает сокращения полезных бактерий в толстом кишечнике). Как правило дискомфорт в кишечнике перерастает в депрессию, которая не позволяет человеку быть в хорошем настроении. По данным ученых из Малазии, употребление пробиотиков снижают уровень стресса и тревоги. Результаты исследований показали, что при приеме пробиотиков уровень тревоги снижается на 16%. Также исследователи отметили, что улучшается физические способности и появляется выносливость организма.Многие не догадывались, что газы с запахом это результат работы бактерий. Газы - это вполне нормальное явление, но если они перерастают в болезненное вздутие или метеоризм, это говорит о том, что в вашем кишечнике недостаточно полезных бактерий и микрооргнизмов. Для правильной работы примите курс препаратов содержащие лакто и бифидобактерий.