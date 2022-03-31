Фото с сайта Pixabay.com Обычно мы не придаём значения терминам, которые значатся на упаковках с молоком. Смотрим лишь на срок годности, и если оно нормальное спокойно закидываем продукт в корзину. Но свежесть и качество молока зависит не только от даты изготовления. Молоко бывает цельным, нормализованным, обезжиренным и восстановленным. конечно же лучше отдавать предпочтение цельному, это натуральное молоко с природным содержанием жира, белка и углевода. Молоко перед упаковкой обрабатывают разными способами - пастеризация, ультра пастеризация и стерилизация. Если в первом случае молоко нагревают до 60 градусов, то во втором случае до 150 градусов, в третьем - до 100 и выше. Пастеризованный продукт хранится при низкой температуре в течение короткого срока. При ультра пастеризации приводящие к скисанию молока бактерии погибают, а вкус и свойства остаются. При стерилизации погибают все бактерии, в том числе и полезные. Такое молоко хранится долго. Обычно молоко упаковывают в в полиэтилен, пластик и картонную упаковку. Продукт в полиэтилене и бумажной упаковке хранится не долго. Малейшее повреждение пакета недопустимо. Свежеедолжно быть белым, однородным, без хлопьев, комков жира, посторонних запахов и вкусов. Обезжиренное молоко может иметь синий оттенок, после стерилизации - бежевый.так же должны иметь однородную консистенцию, при этом может быть небольшое вздутие пакета с кефиром, это вполне нормально. Но это не касается ряженки, малейшее вздутие пакета с ряженкой означает несвежесть содержимого. Очевидный признак испорченного кефира и ряженки - это водянистая сыворотка. По консистенциидолжна быть однородной, густой с белым оттенком. Чем больше в ней жира, тем гуще она должна быть. При этом в ней не должны содержаться стабилизаторы и загустители. Производитель по ГОСТу не имеет право добавлять стабилизатор и загуститель. А если все же добавил, то на упаковке должен писать не "сметана", а "сметанный продукт". Свежийдолжен быть мягким, мажущим и рассыпчатым. Обезжиренный творог может выделять немного сыворотки и иметь слабый привкус сухого молока. У испорченного творога присутствует горький вкус. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.