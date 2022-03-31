В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +10..+12, ночью похолодает до +1..+3. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +17..+19 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +9..+11 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.

По-прежнему на большей части республики ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируется туман и усиление ветра.