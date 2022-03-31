- Притом, реставрация займёт, как нам объяснили специалисты, 35 месяцев. Это долго. Капремонт же обещают сделать за пять месяцев. Дорожники отметили, что капремонта хватит на 8-10 лет, - сказала депутат.

С предложением провести капитальный ремонт центрального моста выступили на очередной сессии гормаслихата представители ЖКХ. По словам специалистов, оказывается, в Атырау два моста требуют капремонта - центральный (возведён в 1965-м) и балыкшинский, построенный во времена властвования Бергея Рыскалиева. На центральный мост проектно-сметная документация была готова ещё в 2020 году, но из-за пандемии всё приостановилось. И вот теперь на сессии маслихата предложили поднять вопрос о капремонте. Стоимость капитального ремонта моста - 920 млн 484 тысячи тенге. Депутаты после горячих обсуждений всё же проголосовали «за» капремонт. Как прокомментировала «МГ» депутат гормаслихата Багит Шеркешбаева, обсуждали так долго, потому как капремонту была альтернатива - реставрация моста. А она влетит бюджету в копеечку, а именно в 16 млрд тенге.Она также добавила, что в капремонт входит: замена дорожного полотна, системы водоснабжения, пешеходных дорожек плюс полностью поменяют освещение моста. О точной дате начала капремонта центрального моста не сообщается.