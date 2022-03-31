– Река протекает недалеко от села Актайсай, на въезде в которое располагалось водопропускное сооружение, вода смыла его и сейчас посёлок оказался отрезанным. Там проживают около 600 человек, в общей сложности 180 дворов. Жертв и пострадавших нет. Приняты все меры безопасности, продовольствия в селе хватит на 4-5 дней. Но, думаю, завтра к вечеру, вода должна пойти на спад, - подчеркнул Жасулан Султан.

скриншот с видео Перелив воды в реке Таян произошёл сегодня, 31 марта, недалеко от села Актайсай Каратобинского района (в 240 километрах от Уральска). По словам заместителя акима района Жасулана Султана, уровень воды в реке начал подниматься 30 марта около 18:00.Стоит отметить, что река Таян впадает в реку Куагашты, далее - в реку Жаксыбай. Замакима района отметил, что за последние 10-15 лет количество воды в реке уменьшилось, что негативно сказывалось на сельскохозяйственных работах.