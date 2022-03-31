– В прошлом году подрядная организация «Кульсай строй» перекопала ямы, чтобы провести водопровод, работы должны продолжиться в этом году. С наступлением весны дороги действительно пришли в негодность, местами даже начала проваливаться. Сегодня было принято решение перевести учеников 1-4 классов на дистанционное обучение. В режиме онлайн они будут учиться до понедельника, - рассказал Асылбек Кенжин.

Сегодня, 31 марта, у школьников началась четвертая четверть. Однако ученики из села Рубежинское района Байтерек сегодня учатся в формате онлайн. Всё дело в том, что по селу невозможно передвигаться, дороги превратились в жижу, да так, что застревают даже машины. По словам акима села Рубежинское Асылбека Кенжина, в прошлом году в посёлке началось строительство водопровода. Объект переходящий, и должен завершиться в этом году.По словам сельского акима, в данный момент они своими силами пытаются засыпать дороги бутом, кусками природного камня.