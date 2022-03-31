Пока по проведённым анализам лишь известно, что в пробах больных животных не обнаружены возбудители болезней инфекционной анемии и ринопневмонии лошадей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из-за массового падежа скота в Атыраускую область привлекли ученых для определения неизвестной болезни Недавно в социальной сети распространилась информация о массовой гибели скота в Атырауской области. На сайте издания «Ак жайык» ранее сообщалось, что только в Кызылкогинском районе в крестьянском хозяйстве «Ойтан» от неизвестной болезни пало более 200 овец и 10 голов КРС. Также было отмечена массовая гибель лошадей в Исатайском и Курмангазинском районе. 30 марта корреспондентам «МГ» директор ветеринарной станции Курмангазинского района отказался комментировать ситуацию. Сегодня, 31 марта, руководитель управления ветеринарной станции Атырауской области Азамат Айткалиев отметил, что по данному факту местные ветеринарные врачи отобрали пробы крови у больных животных и 25 марта их отправили в Областную ветеринарную лабораторию и в Национальный референтный центр ветеринарии. По результатам акта исследования Национального референтного центра ветеринарии, в пробах больных животных не обнаружены возбудители болезней инфекционной анемии и ринопневмонии лошадей, результаты анализов областной лаборатории ещё не вышли. По словам Азамата Айткалиева, в крестьянском хозяйстве «Ойтан» сельского округа Тасшагил Кызылкугинского района были падежи среди мелкого рогатого скота (овец).
- На территории и данного хозяйства проведены исследования рабочей группой. Взяты пробы крови больных и патологические материалы от павших животных. 27 и 30 марта пробы отправлены в Областную ветеринарную лабораторию для определения особо опасных болезней МРС. Результаты экспертизы еще не известны, - пояснил глава управления. - По запросу областного акимата для определения точного диагноза в область приедут ученые Казахского ветеринарного научного исследовательского института и Научно-исследовательского института по вопросам биологической безопасности и проведут соответствующие работы на территории Исатайского, Курмангазинского и Кызылкугинского районов с 30 марта по четвёртое апреля.
Он отметил, что во время командировки исследования будут проводиться на территории крестьянского хозяйства, в районной либо в областной ветеринарной лаборатории в зависимости от специфики исследований. По мере необходимости исследования будут проводиться в базе вышеуказанных институтов, согласно результатам учёные определят метод лечения больных животных. На сегодня больные животные находятся под присмотром местных ветврачей и они проводят симптоматическое лечение. Из-за массового падежа скота в Атыраускую область привлекли ученых для определения неизвестной болезни Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.