- На территории и данного хозяйства проведены исследования рабочей группой. Взяты пробы крови больных и патологические материалы от павших животных. 27 и 30 марта пробы отправлены в Областную ветеринарную лабораторию для определения особо опасных болезней МРС. Результаты экспертизы еще не известны, - пояснил глава управления. - По запросу областного акимата для определения точного диагноза в область приедут ученые Казахского ветеринарного научного исследовательского института и Научно-исследовательского института по вопросам биологической безопасности и проведут соответствующие работы на территории Исатайского, Курмангазинского и Кызылкугинского районов с 30 марта по четвёртое апреля.Он отметил, что во время командировки исследования будут проводиться на территории крестьянского хозяйства, в районной либо в областной ветеринарной лаборатории в зависимости от специфики исследований. По мере необходимости исследования будут проводиться в базе вышеуказанных институтов, согласно результатам учёные определят метод лечения больных животных. На сегодня больные животные находятся под присмотром местных ветврачей и они проводят симптоматическое лечение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
