- Вы посмотрите, какая грязь. Просто невозможно выйти из дворов. Мы самостоятельно прокладываем всякие доски, кирпичи, чтобы хоть как-то выбраться. Сегодня первый день после каникул, а ребёнок дойти до школы не смог, упал в лужу. И ругать его не за что. На некоторых улицах нашего района есть асфальтированные дороги, но нет тротуаров. На других же улицах вовсе нельзя назвать это дорогой, сплошные ямы, жижа, глина. Тут не каждый взрослый пройдет, не говоря уже о детях. Мы ещё так будем мучиться целый месяц, - говорит мама ученика СОШ №50 (в микрорайоне Сарытау) Алтынай. - Есть, конечно, семьи, у которых машины, но большинство жителей не могут себе позволить такую роскошь. Сколько раз просили акимат обратить на это внимание. Ничего не меняется. У каждого в нашей семье есть резиновые сапоги. Мы их и летом после сильного дождя надеваем.

Вот уже два дня в Уральске отмечается потепление. В городе активно тает снег, образуются огромные лужи, по которым невозможно ни пройти, ни проехать. В социальных сетях появляется всё больше снимков бездорожья и жалоб на местные власти. Родители школьников, проживающих в Зачаганске (микрорайоны Сарытау, Арман, Кен дала, Казахаул, Коктем) и Деркул (микрорайоны Умит и Сарыарка) говорят, что им приходится нести детей в школу на руках.Возле СОШ №50 есть асфальтированная парковка и дорога. Но подъехать к школе с другой стороны уже трудно. Родители с учениками спасаются тем, что идут по проезжей части к школе, что небезопасно. Тротуары в некоторых места, возможно, и есть, но они под приличным слоем снега и грязи. Аналогичная ситуация и возле СОШ №49 (в микрорайоне Сарыарка). У учеников нет возможности ждать автобус на остановке, она "утопла" в грязи. Также в социальных сетях горожане отмечают детские сады, к которым сложно добраться. К слову, эти школы были построены и сданы в эксплуатацию в 2018 году.Вот с такими препятствиями сталкиваются дети по дороге к школе №50.У жителей микрорайона Сарытау два выбора: идти по грязи, или по снегу, но с вероятностью набрать воды в ботинки.Один из входов в школу №50. Ребёнок упал, встал и пошёл в школу.Резиновые сапоги стали спасением для жителей Зачаганска.А здесь по старинке моют обувь перед школой.На остановку пройти невозможно, поэтому взрослые и дети стоят на обочине в ожидании автобусов.Дойти до школы чистым - задача не из лёгких.