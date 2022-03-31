- Действует штормовое предупреждение: в период с 30 марта по первого апреля в связи с прогнозом положительных температур воздуха и смешанных осадков в бассейне рек ожидается интенсивное снеготаяние, формирование тало-дождевого стока, ослабление ледовых явлений и подъём уровней на реках, - пояснили в пресс-службе ведомства.

по бассейну реки Утва (уменьшился на 79 млн м3 и составляет 382 млн м3) в пределах среднемноголетнего значения;

по бассейну реки Чижа-2 (увеличился на 6 млн м3 и составляет 47 млн м3) больше среднемноголетних значений на 19%; ;

по бассейну реки Деркул (уменьшился на 22 млн м3 и составляет 209 млн м3) больше среднемноголетних значений на 24%;

по бассейну реки Шаган (увеличился на 4 млн м3 и составляет 515 млн м3) больше среднемноголетних значений на 45%.

- В целях недопущения затоплений талыми водами проводились рейды в населённых пунктах по уборке снега со дворов и прилегающей территории. По результатам рейдов за несвоевременную уборку вручено 469 уведомлений, оформлено 335 привлечений по статье «Нарушение правил благоустройства», - отметили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, согласно прогнозу погоду РГП «Казгидромет» с 30 марта в области наблюдаются небольшие осадки (преимущественно дождь). С 31 марта по первого апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью 31 марта составит 0..+5 градусов, днём +10..+15 градусов, на юге области ожидается 18 градусов тепла. Первого апреля синоптики прогнозируют +12..+17 градусов, на юге обещают, что температура воздуха поднимется до +20 градусов.Согласно сведениям РГП «Казгидромет», высота снежного покрова составляет максимально 40 см (в 2021 году – 53 см), максимально 55 см (в 2021 году – 45-97 см), снегозапасы составляют 116 мм (в 2021 году – 95 см), что превышает норму на 136%.50% территории области остаётся покрытой снегом (он отсутствует в Бокейординском и в Жангалинском районах, а также частично в Жанибекском, Акжайыкском, Казталовском районах). В населённых пунктах вывезено более 1,1 млн м3 снега (в 2021 году было вывезено 874 тысячи кубических метров, на 23 % больше) и откачано более 30 тысяч м3 (в 2021 году было откачано 49 кубических метров) талой воды. Очищено 355 километров каналов и арыков. На автодорогах области очищено 1 576 водопропускных труб, на железнодорожных линиях - 18 труб.По данным департамента, в целом подготовка к паводковому периоду осуществляется согласно плану. С 24 февраля решением акима введён режим повышенной готовности государственной системы гражданской защиты. Паводковая ситуация стабильная и на особом контроле.