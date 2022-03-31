Жителей просят сохранять спокойствие, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО шесть человек погибли в ДТП по вине пьяных водителей Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что в связи с поступившими сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах на различных объектах в ряде городов Казахстана, прошла эвакуация посетителей и персонала, оцепление зданий, обеспечена проверка объектов. По всем фактам начаты досудебные расследования по статье 273 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.
- МВД предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечёт уголовную ответственность. Призываем жителей сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и принимаемым мерам безопасности и доверять только официальной информации, – обратилось к гражданам в министерстве.
Сегодня, 31 марта, поступили сообщения о минировании семи объектов в Алматы, автоЦОНа в Караганде и пяти объектов в столице. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.