Трагедия произошла 18 марта в частном доме посёлка Деркул. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в жилище с признаками насильственной смерти обнаружен труп 33-летней женщины. По горячим следам полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 37-летний житель Уральска. Как удалось выяснить полицейским, между подозреваемым и погибшей во время распития спиртного возникла ссора и мужчина нанёс женщине телесные повреждения, от которых она скончалась. Ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».