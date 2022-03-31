В трёх из шести случаев сексуального насилия детей преступления совершают отчимы
Об этом сообщил замначальника местной полицейской службы ДП ЗКО Ернар Султангалиев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По информации Султангалиева, с начала года в области наблюдается тенденция роста преступности в подростковой среде, о чём свидетельствует мониторинг криминогенной ситуации.
- Как показал анализ, уровень преступлений, совершённых несовершеннолетними, достиг показателей трёх месяцев прошлого года и составил 21 преступление... Количество преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, снизилось на 31% - с 29 за аналогичный период прошлого года до 20 в этом году, - рассказал замначальника МПС в ходе брифинга на площадке РСК.
Стало известно, что 30% преступлений совершаются против половой неприкосновенности детей и подростков. Кстати, этот показатель в регионе снизился с 10 (за три месяца 2021 года) до шести (с начала 2022 года).
По словам Ернара Султангалиева, три из шести преступлений сексуального характера совершили отчимы детей, два – знакомые парни, одно – родной дядя.
- Уважаемые родители, беседуйте, пожалуйста, со своими детьми. Объясните им, чтобы не вступали и не общались в подозрительных компаниях, чтобы не шли за незнакомцами, не открывали им двери. Контролируйте, что они смотрят на своих смартфонах и планшетах, - добавил полицейский.
На сегодня в департаменте полиции ЗКО на профилактических учётах состоят 139 несовершеннолетних с девиантным поведением и 209 неблагополучных семей, в которых воспитываются 386 детей.
С начала года пресечено около пятисот административных правонарушений, касаемо несовершеннолетних. В большинстве случаев это нахождение детей и подростков в ночное время вне жилища.
На этой неделе Уральск в очередной раз потрясло от новости, что мужчина насиловал падчерицу. Об этом сообщили общественники фонда «НеМолчиKZ».
