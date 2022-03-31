Сообщения о минировании поступили в семь объектов в Алматы
Три из них уже проверили, сообщения оказались ложными, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Экстренные и оперативные службы города проверяют семь объектов на предмет их минирования: три банка, два торговых дома, аэропорт Алматы и учебное заведение.
- С утра поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в семи объектах. В трёх из них уже проверка осуществлена (банки), информация оказалась ложной. По остальным работа проводится, - информировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Проверка проходит с использованием специальной техники и сапёров. Из зданий эвакуируют персонал и посетителей.
В пресс-службе Международного аэропорт Алматы также сообщили, что получили информацию о заложенной бомбе на территории терминала. Согласно протоколу безопасности произведена эвакуация пассажиров и персонала.
30 марта информацию о заложенной бомбе в бизнес-центре распространили в Уральске. Однако в полиции сообщили, что там проходят учения.
