Три из них уже проверили, сообщения оказались ложными, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Водитель "Газели" сбил 7-летнего мальчика в Актюбинской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Экстренные и оперативные службы города проверяют семь объектов на предмет их минирования: три банка, два торговых дома, аэропорт Алматы и учебное заведение.
- С утра поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в семи объектах. В трёх из них уже проверка осуществлена (банки), информация оказалась ложной. По остальным работа проводится, - информировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Проверка проходит с использованием специальной техники и сапёров. Из зданий эвакуируют персонал и посетителей.
 
В пресс-службе Международного аэропорт Алматы также сообщили, что получили информацию о заложенной бомбе на территории терминала. Согласно протоколу безопасности произведена эвакуация пассажиров и персонала. 30 марта информацию о заложенной бомбе в бизнес-центре распространили в Уральске. Однако в полиции сообщили, что там проходят учения.