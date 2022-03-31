Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции на транспорте рассказали, что подозреваемого вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Пятого января уроженец Жамбылской области похитил оружие и принимал участие в вооружённом нападении на аэропорт Алматы. Затем поехал с соучастниками к зданию департамента полиции Алматы и участвовал в попытке захвата здания до шести часов утра. После всего, он продал оружие неизвестному за 40 тысяч тенге. Мужчину задержали, в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.