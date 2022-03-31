– Я сама училась в этой школе. Вчера односельчане прислали эти ужасающие кадры. Все документы, учебники, мебель пришли в негодность. В этом корпусе располагались один учебный класс, кабинет директора, библиотека и спортзал. После случившегося на место приехали аким Коскольского сельского округа (село Шалгын относится к этому сельскому округу) и глава районного отдела образования. Но помогать ничем не стали, приехали без техники и даже без лопат, - рассказала Сагынгалиева.

– Здание разрушилось не из-за речной воды, а талой, ранее такого не было. Информация к нам поступила 28 марта в 8:45. На место сразу же выехали аким района, спасатели и сотрудники отдела образования. Эти два корпуса не пострадали. Пострадал третий корпус, который в 1988 году был построен самими сельчанами. Площадь его составляла 114 квадратных метров и состояла из четырёх кабинетов. Фундамент был низким, и у него скопилась талая вода, саманная стена не выдержала и обрушилась. Основные два корпуса не пострадали, дети учатся в штатном режиме, - рассказал Жасулан Султан.

Случай произошел утром 28 марта в селе Шалгын Каратобинского района, которое находится в 238 километрах от областного центра. Из-за талых вод разрушилась стена одного корпуса местной школы. Уроженка села Салтанат Сагынгалиева рассказала журналистам, что корпус не ремонтировался со дня постройки, а возведён он был в далёком 1988 году.По её словам, жители своими силами начали разбирать завалы, выносить документы и уцелевшие учебные материалы. Некоторые пригнали свой транспорт, привезли песок и начали засыпать грязь. Заместитель акима Каратобинского района Жасулан Султан в телефонном разговоре с корреспондентом «МГ» рассказал, что основное здание школы состоит из двух корпусов. Первый был построен в 1967 году, второй - в 1988 году.По словам спикера, в сельской школе обучаются 37 учеников. Сейчас библиотеку и кабинет директора пришлось перенести в здание сельского клуба. К слову, в прошлом году было проведено техническое обследование школы, по итогам которого здание было признано аварийным и не подлежит капитальному ремонту. В следующем году, по словам Жасулан Султана, в селе планируется построить новую школу.