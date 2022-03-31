- Жители города разделились на два лагеря – сторонников отстрела собак и их противников. Однозначно, уничтожать собак нельзя. Закон против этого. Вместо этого предлагается отлов с последующей стерилизацией. Отловом у нас занимается ветстанция. В случае, если собака агрессивная, она будет усыплена, - сказал аким и добавил, что зачастую среди бродячих собак, судя по ошейникам, встречаются домашние питомцы. Что говорит о безответственности их хозяев.

Фото из архива "МГ" В Аксае встреча акима города с населением проходит уже во второй раз. И если на первом собрании жителей практически не было, то в этот раз, несмотря на будний день, собралось немало желающих. У горожан накопились вопросы к руководству города. Но прежде чем ответить на них, аким Аксая Арсен Баяндыков представил вниманию собравшихся (а присутствовали не только жители города, но и руководство района, а также прибывший в Аксай с рабочим визитом госинспектор администрации президента Евгений Глотов - прим. автора) итоги работы горакимата за прошлый год и поделился планами на нынешний. Так, по словам Баяндыкова, в 2022 году продолжится строительство и ремонт улиц Аксая (в том числе и в микрорайоне Кызылтал), благоустройство 4-ого микрорайона. По программе модернизации ЖКХ намечена установка 10 лифтов в многоэтажных домах микрорайонов и замена кровли трёх домов. Завершится по программе «Нурлы жер» строительство двух многоквартирных домов в 10-ом микрорайоне, а также в планах завершение строительства резервного водопровода и капитальный ремонт канализационной насосной станции по улице М. Ауэзова (бывшая Утвинская). Кроме этого, как отметил аким, бывшие лесополосы, выведенные из земель гослесфонда в земли населённого пункта ждёт преображение – на их месте планируется разбить скверы. К слову, строительство сквера в форме кеда, с фонтаном, спортивными игровыми площадками, беговыми дорожками началось в прошлом году в 10-ом микрорайоне. По словам Арсена Баяндыкова, сквер строится на средства компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Аксая и Бурлинского района. Кто именно выступил инвестором, и в какую сумму оценивается проект, аким не сообщил. Поднял градоначальник и проблемные вопросы, озвучиваемые аксайцами в соцсетях. Например, жалобы на собак. Не секрет, что на улицах города, как в микрорайонах, так и в частном секторе можно увидеть стаи собак.Далее он затронул вопрос, также неоднократно поднимавшийся жителями Аксая в местных интернет-сообществах и на встречах с руководством города и района, – открытие по проспекту Абая автопереезда через железнодорожные пути.Также аким рассказал, что одной из главных проблем города является изношенность электролинии.После из зала стали поступать вопросы.Аким объяснил, что ремонт лифтов и кровли входит в программу «Модернизация ЖКХ». Ремонт фасада дома там не предусмотрен.Жительница 5-ого микрорайона спросила, что на какие деньги строился сквер рядом с районным акиматом? По её словам, сейчас там разруха.Аким заверил, что членом Общественного совета может стать любой житель города. Достаточно лишь заявить свою кандидатуру.Также жители спрашивали про ремонт дороги Аксай-Уральск. Как ответил аким города, трасса не относится к дорогам районного значения и её ремонт за счет средств местного бюджета не предусмотрен. Ещё один проблемный вопрос - самый высокий тариф на газ.Однако аким ответил, что здесь ничего сделать местные власти не могут. Тариф принимает комитет по регулированию естественных монополий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.