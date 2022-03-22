Фото из архива "МГ" С 00:15 22 марта из-за метели введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участках нескольких автодорог в ЗКО. По информации Филиала АО «КазахАвтоДор», в 7:00 ограничения были сняты, движение восстановлено по всем направлениям.