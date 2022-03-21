Движение ограничено для всех видов автотранспорта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из-за сильной метели закрыли трассу Уральск - Саратов Фото из архива "МГ" С 00:15 22 марта в ЗКО из-за метели введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах:
  • Уральск - Таскала - граница РФ, 4-72 километры, от Уральска до посёлка Таскала,
  • Самара - Шымкент, 195-251 километры, от границы РФ до Уральска,
  • Подстепное - Федоровка - граница РФ, 0-96 километры, от посёлка Подстепное до Бурлин.
