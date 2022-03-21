Казгидромет предупреждает, что 22 марта на востоке ЗКО ожидается гололёд, на севере - туман. Более полусотни уральцев получили травмы из-за гололеда (фото) Под влиянием ложбины циклона и атмосферной фронтальной деятельности на большей части Казахстана пройдут осадки с усилением ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..+1, ночью похолодает до -5..-7. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет -3..-5 градусов, ночью -6..-8 градусов. Ветер северный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до -1..-3 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер северный до 14 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.