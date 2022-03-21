Около 20 часов 21 марта в посёлке Зачаганск на Саратовской трассе произошло задержание троих подозреваемых. Они передвигались на иномарке. На месте проводятся следственные действия. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать задержание позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.