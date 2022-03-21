Пачка бумаги в ряде точек подорожала почти вдвое, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцы отметили подорожание офисной бумаги Жители Уральска сообщают о подорожании офисной бумаги. На базаре пачка «Снегурочки» и SvetoCopy продаётся по 4 000 тенге, в гипермаркете - 2 999 тенге. Жители Актау на редакционный телефон «МГ» сообщили, что не смогли найти офисную бумагу в продаже в крупных магазинах. Лишь в одном из профильных маркетов бумага в наличии есть, но и там не всё просто.
- Магазин установил практику интересную. Если я беру пачку бумаги за 2 500 тенге, то должна взять и другого товара на 2 500 тенге. При этом раньше я брала коробку из семи пачек за 7 200 тенге, то есть за 1 440 тенге за пачку, - сетует бухгалтер из Актау Елена.
Тем временем уже как неделю покупатели по всей России массово жалуются на нехватку офисной бумаги в магазинах. Один из крупнейших российских производителей бумаги, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, сообщил о нехватке импортных химикатов - основной поставщик компонентов для приготовления белящих реагентов остановил поставки в РФ. К слову, SvetoCopy производится на Светогорском комбинате, а бумага бренда «Снегурочка» - на Сыктывкарском комбинате. Правда не исключено, что предприниматели Казахстана решили воспользоваться ситуацией, а жители страны - создать ажиотаж.