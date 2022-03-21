- 22 марта для всех проезд на общественных транспортах межрайонных направлений №103, 104, 105, 106, 107, «Актау-Кызылтобе-2-Актау», «Актау-Батыр-Актау», «Актау-Акшукур-Актау», «Актау-Сайын Шапагатов-Актау» и городских маршрутах №2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 будет бесплатным, - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.Также бесплатным проезд в честь Наурыза будет в автобусах Атырау 22 марта.