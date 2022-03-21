- На пограничных пунктах Маштаково/Сырым скопилось много фур, ожидающих въезд в Казахстан. И уже появлялись сообщения, что, якобы, то ли Россия, то ли Казахстан не пропускают грузы. Однако данная информация не соответствует действительности. Причиной скопления машин стали сложные погодные условия последних нескольких недель. Почти 10 дней в том районе были бураны, дороги закрывались из-за гололёда. С нормализацией погоды все фуры, которые пережидали закрытие трасс, практически одномоментно оказались на подъезде к российскому ПП «Маштаково», выстроив многокилометровую живую очередь. Плюс к этому во время бурана 16-17 марта на казахстанском погранпосту «Сырым» отключалась электроэнергия. Это стало причиной задержки грузов с казахстанской стороны. Но сейчас дороги открыты и расчищены, пропуск машин идёт в штатном режиме», - цитирует министра Telegram-канал правительства.По словам Султанова, для упрощения процесса пересечения границы товарами прорабатывается возможность предоставлять допуск ветеринарным инспекторам на территорию пограничного пункта. Это исключит необходимость для водителей «делать крюк» на отдельно расположенный ветеринарный контрольный пост и ускорить процесс трансграничной торговли. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.