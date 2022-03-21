Во время бурана на казахстанском погранпосту «Сырым» отключалась электроэнергия, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Около 600 фур стоят в очереди на границе с Россией в ЗКО Фото: kazchuvash/Telegram Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о ситуации со скоплением грузов на казахстанско-российской границе.
- На пограничных пунктах Маштаково/Сырым скопилось много фур, ожидающих въезд в Казахстан. И уже появлялись сообщения, что, якобы, то ли Россия, то ли Казахстан не пропускают грузы. Однако данная информация не соответствует действительности. Причиной скопления машин стали сложные погодные условия последних нескольких недель. Почти 10 дней в том районе были бураны, дороги закрывались из-за гололёда. С нормализацией погоды все фуры, которые пережидали закрытие трасс, практически одномоментно оказались на подъезде к российскому ПП «Маштаково», выстроив многокилометровую живую очередь. Плюс к этому во время бурана 16-17 марта на казахстанском погранпосту «Сырым» отключалась электроэнергия. Это стало причиной задержки грузов с казахстанской стороны. Но сейчас дороги открыты и расчищены, пропуск машин идёт в штатном режиме», - цитирует министра Telegram-канал правительства.
По словам Султанова, для упрощения процесса пересечения границы товарами прорабатывается возможность предоставлять допуск ветеринарным инспекторам на территорию пограничного пункта. Это исключит необходимость для водителей «делать крюк» на отдельно расположенный ветеринарный контрольный пост и ускорить процесс трансграничной торговли. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.