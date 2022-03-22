Фото из архива По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане живут 1 453 человека с именем Наурыз. Из них 1 417 мужчин и 36 женщин. В Мангистауской области проживают 278 человек с этим именем, в Туркестанской - 190 человек, в Кызылординской – 160 человек. В 2021 году 17 младенцев назвали Наурыз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.