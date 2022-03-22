- После вашей публикации нам написала женщина и дала данные клиники в Израиле. У неё такой же ребенок с шишкой на спине. Это называется "спина Бифида". После этого я связалась с клиникой, отправила им все документы, фото и видео. Через неделю они нам назначили консультацию по Skype. Её проводил профессор-нейрохирург, он всё подробно объяснил и сказал, что Насте срочно нужна операция на спиной мозг. Из-за этого у неё сильные боли в спине и ногах. Она очень быстро устает. Ходим и на массаж, и на физиотерапию, но ничего не помогает. В 2018 году ей делали первую операцию в Москве в клинике Бурденко (частичное удаление липомы спинного мозга), но полностью спиной мозг не освободили и шишку там не убрали. Сейчас нужна вторая операция. В Израиле обещают убрать шишку почти полностью. Если Насте не сделать операцию в течение полугода, то её, как нам сказал профессор, ждёт полный паралич, - плача рассказала Любовь Киркина.

- На операцию нужно 52 000 евро и почти 20 000 евро на проживание, всего 41 544 000 тенге. В Израиле нам нужно будет находиться почти два месяца и снимать квартиру. После операции на позвоночнике, профессор сказал, что Насте нужна будет ещё ортопедическая операция на ноги, чтобы она могла устойчиво ходить и стоять без поддержки. Врачи обещают, что после операции у Насти однозначно начнутся улучшения, - рассказала мама Насти.

- Наконец-то мы нашли причину всех этих страданий моей Насти. Пока она операбельна, нам нужно сделать всё возможное, чтобы уехать в Израиль. Чем раньше мы приедем, тем больше шансов у дочери на нормальную жизнь, - отметила женщина. - Каждое утро мы просыпаемся со страхом, что Настя может стать бездвижной.

Анастасия Бузгон Анастасия Бузгон - инвали д детства, у неё спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла в более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. У семьи нет денег на лечение, и с тех пор редакция "МГ" несколько раз объявляла сбор. Анастасия прошла курсы лечения и ей сделали операцию. В июне прошлого года Настя ездила в Самару и Москву, у неё образовалась огромная шишка на позвоночнике. Тогда её прооперировали в столице России, частично удалили липому спинного мозга (жировая ткань, которая срастается с позвоночником и спинным мозгом). Каждые полгода мама возит девочку на противорецидивное лечение в Самару. Такой же курс лечения Настя прошла и в сентябре прошлого года. Совсем недавно неравнодушные казахстанцы собрали полмиллиона тенге Насте на лечение в Самаре, которое началось 21 марта . Когда Любовь Киркина объявляла сбор на лечение в Самаре, она просила подсказать ей, в какую клинику можно обратиться, чтобы Насте поставили точный диагноз. У неё образовалась большая шишка на спине, от которой девочку мучают сильные боли, она перестала спать ночами.Женщина добавила, что её дочь остановилась в росте, у неё развивается сильный сколиоз, может начать расти горб, плохо заживает рана на пятке, несмотря на ежегодные реабилитации.Любовь Киркина говорит, что без помощи неравнодушных людей их ждёт трагический исход.

Спина Бифида — это расщепление позвоночника, или неполное закрытие позвоночного канала. Это врождённый дефект развития позвоночника. Связанные с этим повреждения спинного мозга способны не только ограничить подвижность ребенка, но также вызвать расстройства мочеиспускания и дефекации.