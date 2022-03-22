- После вашей публикации нам написала женщина и дала данные клиники в Израиле. У неё такой же ребенок с шишкой на спине. Это называется "спина Бифида". После этого я связалась с клиникой, отправила им все документы, фото и видео. Через неделю они нам назначили консультацию по Skype. Её проводил профессор-нейрохирург, он всё подробно объяснил и сказал, что Насте срочно нужна операция на спиной мозг. Из-за этого у неё сильные боли в спине и ногах. Она очень быстро устает. Ходим и на массаж, и на физиотерапию, но ничего не помогает. В 2018 году ей делали первую операцию в Москве в клинике Бурденко (частичное удаление липомы спинного мозга), но полностью спиной мозг не освободили и шишку там не убрали. Сейчас нужна вторая операция. В Израиле обещают убрать шишку почти полностью. Если Насте не сделать операцию в течение полугода, то её, как нам сказал профессор, ждёт полный паралич, - плача рассказала Любовь Киркина.Женщина добавила, что её дочь остановилась в росте, у неё развивается сильный сколиоз, может начать расти горб, плохо заживает рана на пятке, несмотря на ежегодные реабилитации.
- На операцию нужно 52 000 евро и почти 20 000 евро на проживание, всего 41 544 000 тенге. В Израиле нам нужно будет находиться почти два месяца и снимать квартиру. После операции на позвоночнике, профессор сказал, что Насте нужна будет ещё ортопедическая операция на ноги, чтобы она могла устойчиво ходить и стоять без поддержки. Врачи обещают, что после операции у Насти однозначно начнутся улучшения, - рассказала мама Насти.Любовь Киркина говорит, что без помощи неравнодушных людей их ждёт трагический исход.
- Наконец-то мы нашли причину всех этих страданий моей Насти. Пока она операбельна, нам нужно сделать всё возможное, чтобы уехать в Израиль. Чем раньше мы приедем, тем больше шансов у дочери на нормальную жизнь, - отметила женщина. - Каждое утро мы просыпаемся со страхом, что Настя может стать бездвижной.
Спина Бифида — это расщепление позвоночника, или неполное закрытие позвоночного канала. Это врождённый дефект развития позвоночника. Связанные с этим повреждения спинного мозга способны не только ограничить подвижность ребенка, но также вызвать расстройства мочеиспускания и дефекации.Недавно мама Насти открыла страницу в Instagram, где ведёт отчёт по сбору. Все, кто желает помочь Анастасии Бузгон, может перечислить деньги по следующим реквизитам: Номер карты Каспий Голд 4400 4301 5551 7938, привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62; Депозит в Каспий банке 780 312 402 466; Номер счета Сбербанка KZ 18914 CP 64311248203 (в рублях); Номер счета Сбербанка KZ 21914 CP 39846566682 (в тенге); Номер карты Сбербанка 4263 4333 4557 3619 (в рублях), привязанный к номеру Любови Киркиной 8 747 163 15 62; Номер карты Сбербанка 4263 4333 4595 6137 (в тенге); Счет Народного банка Казахстана KZ 286012 353 0000 161 41; Номер карты Народного банка Казахстана KZ 4405 6397 9868 5010; По всем вопросам можно обратиться к матери Насти по номеру телефона: 8 747 163 15 62.