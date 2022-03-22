Дело расследуют по статье 254 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям", сообщает Informburo.kz. На ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась дымовая труба Фото: пресс-служба Минэнерго РК Директор и главный инженер Петропавловской ТЭЦ-2 задержаны по делу об обрушении первой дымовой трубы, сообщили в прокуратуре региона. Дело расследуют по статье 254 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям". "21 марта задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска директор ТОО ТЭЦ-2, а также главный инженер данного товарищества. В рамках досудебного расследования проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств по делу", – говорится в информации. Ход расследования взяли на контроль прокурор области и начальник департамента полиции СКО. Также прокуратура проводит анализ в деятельности контролирующих органов, по результатам которого дадут оценку действиям ответственных должностных лиц. Одна из трёх труб на ТЭЦ-2 обрушилась 20 марта. По предварительным данным неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным ДЧС, причина обрушения - сильный ветер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  