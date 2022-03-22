Основное празднование проходило на площади Первого президента, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Как празднуют Наурыз в Уральске   Сегодня, 22 марта, отмечается праздник Наурыз. В Уральске его празднуют сразу в нескольких местах. Так, основное празднование проходило на площади Первого президента. Также праздничные концерты проходили перед театром им. Островского,  на площади имени Чапаева в районе железнодорожного вокзала, в сквере «Здоровья» в районе Мясокомбината и в сельских округах города. А вот фотографии празднования Наурыза на площади.  Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске   Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Как празднуют Наурыз в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании Фото Медета МЕДРЕСОВА