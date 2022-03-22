По данным УГД, не являются плательщиками налога на ТС: - ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств; - лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; - герои Советского Союза и герои Социалистического труда; - Лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан»; - многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской «Алтын алқа» либо «Күмiс алқа»; - инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом. Между прочим, самый большой долг по транспортному налогу числится за жителями 14 микрорайона Актау – 30,9 млн тенге, на втором месте 11 мкр. – 27 млн, «бронза» антирейтинга досталась 29 мкр. – 17,7 млн.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
