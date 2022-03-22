В Актобе рассмотрели дело пирамиды Home Avto Invest
Создателя финансовой пирамиды отправили на 9 лет в учреждение минимальной безопасности, руководителей офисов в Атырау и Актау тоже наказали.
Только на перечисление списка потерпевших и сумм ущерба, которые осуждённые обязаны им выплатить, у судьи ушёл почти час. Минимальная сумма ущерба от деятельности пирамиды составила 100 тысяч тенге, но были потерпевшие, которым должны 20 млн и даже 40 млн тенге, сообщает «Актобе Таймс».
Финансовая пирамида Home Avto Invest возникла в декабре 2019 года и действовала несколько месяцев. До февраля 2020 года она сумела обмануть почти 450 граждан. Ущерб потерпевшим составил около 2 млрд 215 млн тенге.
- Вся работа ТОО «Home Avto Invest» сводилась к получению от граждан денег, автомашин и квартир, часть которых шла на выплаты бонусов и первоначальной выплаты, остальную часть прибыли они присваивали, - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда. - Подсудимые полностью признали свою вину. Её доказывают также показания потерпевших, свидетелей, договоры о совместной деятельности, купли-продажи недвижимости и автомобилей с рассрочкой платежей, заключениями экспертиз.
Многие потерпевшие просили суд вынести самое суровое наказание, которое только предусматривает закон за создание и руководство финансовой пирамидой. Организатору пирамиды из Актобе назначили 9 лет лишения свободы, руководителям актауского и атырауского офисов ТОО «Home Avto Invest» назначили по 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в учреждении минимальной безопасности. Раньше так называли колонию-поселение. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание – всех троих лишил права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях на ближайшие 7 лет.
Сотовые телефоны, ноутбуки, мебель и средства, которые нашли в актюбинском, атырауском и актауском офисах ТОО «Home Avto Invest» в момент прихода правоохранителей, по приговору суда реализуют в счёт возмещения ущерба потерпевшим.
- Одна категория потерпевших просит полностью взыскать сумму, которую они вложили и заключили договоры, - разъясняла судья после оглашения приговора. – Они не получали бонусы, поэтому суд удовлетворил их исковые требования полностью. Вторая категория потерпевших в суде рассказала, что получили бонусы, а также первоначальные выплаты после заключения договоров. Их исковые требования удовлетворены частично, с учётом вычета бонусов. Третья категория потерпевших просила у суда оставить гражданские иски без рассмотрения, признать договоры недействительными, истребовать их имущество из чужого владения и вернуть его им.
Суд оставил этот вопрос на рассмотрение гражданского судопроизводства.
