Тело 37-летней Натальи Чефоновой нашли под завалами трубы ТЭЦ-2, которая обрушилась в воскресенье в Петропавловске.

Женщина 1984 года рождения работала на предприятии машинистом-обходчиком оборудования котельного цеха, сообщает Петропавловск.news. Факт смерти подтвердили в облздраве и коллеги погибшей.

— 20 марта в 19:20 в ДЧС СКО поступила информация о том, что в Петропавловске, на теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2 АО «СевКазЭнерго», в здании котельного цеха, произошло частичное разрушение верхней части первой (из трёх имеющихся на объекте) дымоходной трубы. При уточнении наличия сотрудников дежурной смены выяснилось отсутствие машиниста-обходчика оборудования котельного цеха, женщины, 1984 года рождения. Поисково-спасательные работы на месте ЧС силами сотрудников ДЧС СКО начались незамедлительно. Позже к ним присоединились спасатели оперативно-спасательного отряда города Нур-Султан. Более суток велись активные поиски пострадавшей с привлечением кинологических расчетов. Работы проводились в сложных условиях — разбор завалов был осложнён наличием свисающих деформированных железобетонных плит перекрытия и металлических ферм, опасностью падения фрагментов поврежденной дымовой трубы. Не было возможности использования тяжелой инженерной техники, разбор производился спасателями вручную с использованием шанцевых и гидравлических инструментов. 22 марта в 10:32 под завалами строительных конструкций обнаружено безжизненное тело женщины. В 12:05 тело было извлечено из-под завалов и передано для проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в департаменте ЧС, добавив, что с родственниками погибшей работает группа психологической службы.

По информации департамента здравоохранения СКО, биологическая смерть женщины наступила до прибытия скорой помощи. Диагноз: политравма.

Напомним, одна из трёх труб на ТЭЦ-2 обрушилась 20 марта. По предварительным данным неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным ДЧС, причина обрушения - сильный ветер. 21 марта по данному делу были задержаны и водворены в изолятор временного содержания Петропавловска директор ТОО ТЭЦ-2 и главный инженер.  