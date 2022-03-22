По информации РГП "Казгидромет, 23 марта в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем -4 градуса, ночью до -12. В Атырау переменная облачность . Днем +5 градусов, ночью -6 градусов. В Актобе ясная погода без осадков, днем -5 градусов, ночью -14. До пяти градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью похолодает до -2. В Алматы синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха днем +3 градуса, ночью -5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.