Животное увязло в грязи на берегу реки Урал, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Застрявшей в грязи корове помогли спасатели Атырау Фото: ДЧС Атырауской области Вызов спасателям поступил в 16:53 22 марта. В районе Алмалинского сельского округа Атырау на берегу реки Урал корова увязла в грязи.
- Животное самостоятельно выбраться не смогло. Немедленно приступили к спасательной операции, с помощью верёвки благополучно вызволили корову из грязи, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
На место выезжали три спасателя. Сотрудники ДЧС регулярно помогают животным. Они снимают кошек с деревьев, также помогли застрявшей лошади.