- Это всем ещё предстоит осознать. Один из самых объёмных томов истории нашего театра оборвался на полуслове – и нам придётся начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя, - написали в театра.

Фото: Национальный русский театр драмы имени Лермонтова В Русском театре драмы имени М. Ю. Лермонтова сообщили, что Юрия Померанцева не стало на сотом году жизни.Юрий Борисович Померанцев - советский и казахстанский актёр театра и кино, режиссёр, общественный деятель, депутат Верховного Совета Казахской ССР, герой Труда Казахстана, Народный артист Казахской ССР. Он участник Великой Отечественной войны. В ходе Демянской операции был тяжело ранен и до мая 1942 года находился в госпитале. После длительного лечения в 1943 году приехал в Алматы, где в эвакуации находилась его мать. Здесь и началась его актёрская карьера. С 1954 года он трудился в Русском театре драмы имени М. Ю. Лермонтова. Померанцев сыграл более 300 ролей. Всенародную любовь и славу обрёл после роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в киноленте «Наш милый доктор».