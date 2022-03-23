- Коммунальные службы в усиленном режиме чистят тротуары, пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, места общего пользования. В верхней части города производится сметание снега. Задействовано 987 дорожных рабочих, 412 единиц спецтехники, 111 пескоразбрасывателей, - рассказали в пресс-службе управления жилищной политики Алматы.

Фото: УЖП Алматы Снег начался в два часа ночи. По состоянию на 12:00 23 марта, в городе выпало до двух сантиметров снега, в горной части высота снежного покрова составляет 10-15 сантиметров.По прогнозу «Казгидромета», днём 23 марта ожидаются осадки, временами сильные, ночью – умеренный снег. Днём столбики термометра не поднимутся выше двух градусов тепла, ночью ожидает до -3 градусов. Днём 24 марта, 25 и 26 марта осадков не ожидается.