- В настоящее время министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам, - говорится в сообщении.

Фото: КТК Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.22 марта КТК приостановил работу комплекса оборудования выносных причальных устройств в морском терминале под Новороссийском. Там прошёл сильный шторм (скорость ветра достигала 35 метров в секунду), после чего внеочередная инспекция выявила критические повреждения. В КТК сообщили, что проведение ремонта «вероятно займёт продолжительный период времени».

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяжённость трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

