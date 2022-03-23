Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в Китае почти за 12 лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чёрный ящик нашли на месте крушения Boeing в Китае Скриншот CCTV Центральное телевидение КНР сообщило, что во второй половине 23 марта на месте крушения Boeing 737 в Китае нашли один из чёрных ящиков. Перед вылетом борт прошёл техническое обслуживание. Пилоты были здоровы и имели большой опыт. Крушение пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines произошло 21 марта в уезде Тэн. На борту находились 132 человека, среди которых 123 пассажира и девять членов экипажа. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается, но работы осложняются погодными условиями - из-за дождя возникла угроза оползней. Тела пассажиров пока не найдены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.