В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2, ночью похолодает до -8..-10. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +6..+8 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер западный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -7..-9 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

Ложбина циклона по-прежнему будет оказывать влияние на северные регионы. Лишь на западе страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются усиление ветра, туман и гололёд.